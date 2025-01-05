مباحثات ايرانية عُمانية لتعزيز علاقات البلدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه التقى السفير العماني في طهران "ابراهيم بن احمد المعيني" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني "السيد ستار هاشمي" حيث تباحث الجانبان حول موضوع تطوير ممر هند-عمان-ایران-روسیا كاحد طرق الترانزيت الحيوية التي تلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاقليمية.

وخلال هذا اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاتصالات الايرانية اعتبر الوزير هاشمي الى المشتركات الثقافية بين شعبي البلدين معتبرا انها تمهد لرفع مستوى التعاون في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والابداع.

وشدد الوزير هاشمي على ضرورة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية الموقعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائلا ان هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتفعيل وتنفيذ هذه الاتفاقيات.

كما نوه الى اهمية تطوير التعاون المشترك في مجال البنى التحتية للمواصلات والممرات الدولية، واشار ايضا الى البنى التحتية المتوفرة لدى وزارة الاتصالات الايرانية لاستخدامها في مجال تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا ان منطقة "بيام" الاقتصادية التي تنشط فيها العديد من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات يمكنها ان تتحول الى محطة بين البلدين.

اما مساعد وزير الاتصالات الايراني "بهزاد اكبري" الذي يرأس شركة الاتصالات الوطنية الايرانية، وحضر هذا اللقاء ايضا، فقد اشار الى التعاون الجيد الموجود بين هذه الشركة وشركة عمان تليكوم واعرب عن الرغبة في تعزيزها، كما اعتبر التعاون بين طهران ومسقط فرصة مناسبة لنمو المنظومة الرقمية في المنطقة، قائلا ان "عمان هي محطة الكابلات البحرية في المنطقة" ونظرا لقرب ايران من آسيا الوسطى واوروبا فبامكان ايران ان تقوم بدور اكبر مما تقوم به الان في المنطقة وحتى في العالم .

كما اعتبر اكبري الاستثمار في مجال البنى التحتية الرقمية ومراكز الداتا فرصة جيدة للتعاون بين البلدين، ونوه بأن انشاء مراكز الداتا الكبيرة في تشابهار ومشهد وطهران وتبريز للوصول الى اسواق المنطقة، من المجالات المتوفرة لتطوير التعاون الفني بين ايران وعمان في هذا المجال.

من جهته اشار السفير العماني الى التقدم الايراني اللافت في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات رغم الحظر الاميركي المفروض على ايران، مؤكدا ترحيب عمان بالتعاون المتبادل مع ايران في كافة المجالات وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

السفير المعيني قال انه سينقل القضايا التخصصية التي طرحت خلال هذا اللقاء الى الحكومة ووزارة الاتصالات في عمان.