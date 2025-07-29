السفير الايراني في باكو يبحث مع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني التعاون الاقتصادي

وافادت وکالة مهر للانباء، انه تم خلال هذا اللقاء بین سفیر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة "مجتبى دمیرتشی لو" ونائب رئیس وزراء أذربیجان "شاهین مصطفاییف"، استعراض آخر مستجدات التعاون الاقتصادی بین البلدین.

وأکد الجانبان على أهمیة تعزیز التعاون الثنائی فی مجالات التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والمشاریع التحتیة، مع الترکیز على ضرورة الإسراع فی تنفیذ الاتفاقیات المبرمة سابقاً والاستفادة القصوى من القدرات الاقتصادیة المتاحة للبلدین.

کما تناول اللقاء قضایا تعزیز التعاون الحدودی، وتسهیل نشاط المناطق الحرة، وزیادة التبادل التجاری، وإکمال المشاریع المشترکة فی البنى التحتیة بما فی ذلک ممرات النقل والمراکز اللوجستیة والمعابر الحدودیة.