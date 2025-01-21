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٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٦ م

وزير الصناعة والمعادن الايراني يزور سلطنة عمان غدا

وزير الصناعة والمعادن الايراني يزور سلطنة عمان غدا

يتوجه والتعدين والتجارة الايراني "محمد أتابك" إلى مسقط لحضور اجتماع لجنة التعاون المشتركة بين إيران وسلطنة عمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الصناعة الايراني سيتوجه إلى سلطنة عمان، غدا الاربعاء على رأس وفد مكون من مسؤولين حكوميين ومجموعة من رجال الأعمال والتجار والمنتجين من القطاع الخاص، لحضور الدورة الحادية والعشرين للجنة التعاون المشتركة بين إيران وسلطنة عمان.

من المقرر أن يلتقي وزير الصناعة التعدين والتجارة الايراني ويتشاور مع عدد من المسؤولين في مجلس الوزراء العماني بشأن الاستعدادات لاتفاقية بين طهران ومسقط على هامش اجتماع لجنة التعاون المشتركة الإيرانية العمانية.

ومن بين خطط أتابك الأخرى في مسقط اللقاء برجال الأعمال والمستثمرين من البلدين وشرح أنشطة التنمية للحكومة الايرانية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.

/انتهى/

رمز الخبر 1953325

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