تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي على جدول أعمال طهران وبغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر الوزير هاشمي الذي يزور العراق، في هذا اللقاء أن تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين يمهد الطريق لتوسيع العلاقات الاستراتيجية بين طهران وبغداد.

كما ثمن مشاعر الشعب العراقي بسبب إقامة مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد (قدس الله سره) وحضورهم الواسع والملحمي في هذه المراسم، قائلا ان هذه المراسم كانت تجسيداً للروابط التاريخية والثقافية والعقائدية العميقة بين الشعبين، وإن هذا الحضور المهيب أثبت أن العلاقة بين البلدين تتجاوز العلاقات السياسية، وتقوم على أسس تاريخية وشعبية مشتركة.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني إلى التطورات في المنطقة، مؤكداً: لطالما أثبت التاريخ أن الحق سينتصر على الباطل، و اضاف: "إننا على يقين بأن أعداء المنطقة سيضطرون إلى الخروج منها، ولن يتحقق السلام والاستقرار الدائم إلا من خلال التفاعل والتعاون بين دول المنطقة وشعوبها".

اتفاق لتطوير التعاون خلال الزيارة الأربعينية

وأشار وزير الاتصالات الايراني ان الجانبين أكدا على تطوير التعاون لتقديم خدمات أفضل للزائرين، وتعزيز التنسيق المشترك في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الاستعداد لتطوير التعاون الفضائي مع العراق

كما اوضح الوزير هاشمي قدرات وإنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في صناعة الفضاء، قائلا : "ان إيران خلال السنوات الأخيرة تقدماً قيماً في مجال الأقمار الصناعية للاتصالات والاستشعار عن بعد، وهي مستعدة لتطوير هذه القدرات في إطار تعاون مشترك مع العراق".

وأوضح وزير الاتصالات الايراني أن إنشاء مركز مشترك للبحث والتطوير، والتعاون في مجال التصوير الفضائي، وتطوير المحطات الأرضية، وتوسيع التعاون في صناعة الفضاء بين البلدين، هي من مجالات التعاون الهامة.

نقل تجربة الصحة الرقمية إلى العراق

واعتبر الوزير هاشمي تطوير البنى التحتية للصحة الرقمية في إيران واحدة من القدرات الأخرى القابلة للنقل إلى العراق، وقال: اليوم، يتم إصدار أكثر من 50% من الوصفات الطبية في البلاد إلكترونياً، مما لعب دوراً مهماً في إدارة استهلاك الأدوية، والتوزيع المستهدف للأدوية النادرة، وزيادة الشفافية، والإدارة المثلى للموارد في قطاع الصحة.

نرحب بالاستفادة من تجارب إيران في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا

من جهته، رحب عبدالحسين الموسوي، وزير الصحة والقائم بأعمال وزارة العلوم العراقية، بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، وأكد على المستوى الرفيع من الوحدة والتماسك بين البلدين.

وقال الموسوي، في معرض تأكيده على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك خبرات قيمة وناجحة في مختلف المجالات: ينبغي دراسة هذه الخبرات بدقة، والاستفادة منها في مجالات مثل الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.

وأعرب الموسوي عن ترحيبه بتطوير التعاون المشترك، وقال: إن العراق مستعد للاستفادة من تجارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات، ويرحب بتوسيع التعاون في مجالات الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا.

كما أكد وزير الصحة والقائم بأعمال وزارة العلوم العراقية على الاستفادة من القواسم المشتركة بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية، وقال: ستعمل الحكومة العراقية على تسهيل وتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.