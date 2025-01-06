ارتفعت تجارة إيران غير النفطية بنسبة 18٪ في تسعة أشهر حتى ديسمبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة، سلط دهقان دهنوي الضوء على التدابير الرامية إلى تسهيل تحويلات العملات للتجار، قائلاً إن إيران تستخدم أدوات مختلفة مصممة خصيصًا لشركائها التجاريين، بما في ذلك التجارة الثنائية باستخدام العملات المحلية.

وقال: "نمت صادرات إيران غير النفطية بنسبة 18 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر اتجاه نمو التجارة بحلول نهاية العام وسينمو بنسبة 18 في المائة".

وكشف رئيس منظمة التجارة الخارجية عن مفاوضات جارية مع دول متعددة لتبسيط تحويلات العملة، حيث يلعب البنك المركزي الإيراني دوراً محورياً.

وقال إن إيران وقعت بالفعل اتفاقيات مع عدة دول لإجراء التجارة باستخدام العملات المحلية، مما يخفف الضغوط على التجار ويضمن معاملات أكثر سلاسة.

كما تطرق دهقان دهنوي إلى التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها المصدرون الإيرانيون عند دخولهم الأسواق المستهدفة، وخاصة روسيا.

وقال: "تم إنشاء خط ائتمان بقيمة 2 مليار دولار لتغطية مخاطر رجال الأعمال الإيرانيين. أنشأ صندوق ضمان الصادرات خط الائتمان للدول المستهدفة بالصادرات الإيرانية لتغطية مخاطر رجال الأعمال".

واجهت إيران عقوبات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة، والتي استهدفت بشكل خاص صادراتها النفطية. وقد دفع هذا البلاد إلى التركيز على تعزيز تجارتها غير النفطية، واستكشاف آليات مالية بديلة وأسواق جديدة.

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