  1. إيران
  2. الإقتصاد
٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٤٠ م

عراقجي: افرجنا عن قسم من اموالنا المجمدة في الخارج وقسم منها قيد المتابعة

عراقجي: افرجنا عن قسم من اموالنا المجمدة في الخارج وقسم منها قيد المتابعة

قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي إن حل قضية الأموال الإيرانية المجمدة في الدول الأخرى يظل على جدول أعمال وزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بشكل مستمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "سيد عباس عراقجي" في حديث للصحفيين: "إن إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلاد في ظل العقوبات والضغوط الخارجية هي تقنية خاصة أصبحنا والحمد لله نتقنها".

وأضاف: "إن هذا الموضوع يتطلب أن تكون هناك اجتماعات وتنسيق مستمر في هذا الصدد، بما في ذلك لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، وأن تكون هناك مبادرات جديدة".

وقال وزير الخارجية: "إن من المواضيع المطروحة في هذا المجال مناقشة الأموال المجمدة، ومتابعة هذه القضية مدرجة على أجندة وزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة".

وأشار عراقجي الى ان هذه الجهود أدت إلى الإفراج عن بعض هذه الأموال، وهناك مبالغ اخرى على جدول أعمالنا وكنا نتابعه دائما.

/انتهى/

رمز الخبر 1952712

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات