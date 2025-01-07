عراقجي: افرجنا عن قسم من اموالنا المجمدة في الخارج وقسم منها قيد المتابعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "سيد عباس عراقجي" في حديث للصحفيين: "إن إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلاد في ظل العقوبات والضغوط الخارجية هي تقنية خاصة أصبحنا والحمد لله نتقنها".

وأضاف: "إن هذا الموضوع يتطلب أن تكون هناك اجتماعات وتنسيق مستمر في هذا الصدد، بما في ذلك لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، وأن تكون هناك مبادرات جديدة".

وقال وزير الخارجية: "إن من المواضيع المطروحة في هذا المجال مناقشة الأموال المجمدة، ومتابعة هذه القضية مدرجة على أجندة وزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة".

وأشار عراقجي الى ان هذه الجهود أدت إلى الإفراج عن بعض هذه الأموال، وهناك مبالغ اخرى على جدول أعمالنا وكنا نتابعه دائما.

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