السفير الايراني الجديد لدى النمسا يلتقى عراقجي عشية توجهه لتولي مهامه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أسد الله إشراق جهرمي، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى النمسا، مع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي عشية مغادرته لتولي مهامه وقدم خططه المقترحة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وفي إشارة إلى التاريخ والاتجاه الإيجابي للعلاقات والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنمسا، أكد وزير الخارجية على ضرورة متابعة القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين في إطار سياسة توسيع العلاقات مع مختلف البلدان. وتمنى التوفيق لسفير بلادنا الجديد في فيينا.