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٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٣ ص

عشرات الشهداء بغزة والمقاومة تستولي على مُسيرات إسرائيلية

عشرات الشهداء بغزة والمقاومة تستولي على مُسيرات إسرائيلية

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة -أمس وفجر اليوم الأربعاء- وقالت مصادر طبية، إن 52 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ فجر الثلاثاء، 18 منهم خلال الساعات الأخيرة. من جهتها، أعلنت المقاومة استيلاء مقاتليها على عدد من المسيرات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يركز القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث استشهد 18 فلسطينيا نصفهم أطفال.

فقد قصفت مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي المدينة مما أدى لاستشهاد سيدة و5 أطفال وإصابة آخرين، وأظهرت مشاهد اشتعال النيران في الخيام ومحاولة الأهالي إخمادها.

كما استشهد 4 في غارة استهدفت سيارة مدنية في حي المنارة جنوب شرق مدينة خان يونس، واستشهد 9 فلسطينيين في غارتين على منزلين في مخيم خان يونس ومنطقة قيزان رشوان جنوبي المدينة.

وأفادت المصادر كذلك باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح في قصف جوي إسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وفي مخيم الشاطئ غرب المدينة استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي -أمس- منزلا في المخيم، وأفاد شهود عيان بتضرر عدة منازل ملاصقة للبيت المستهدف مما رفع عدد المصابين للعشرات.

/انتهى/

رمز الخبر 1952738

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