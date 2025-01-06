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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣٦ م

کتائب القسام : جمیع رهانات الاحتلال وأذنابه لكسر الضفة محكوم عليها بالفشل

کتائب القسام : جمیع رهانات الاحتلال وأذنابه لكسر الضفة محكوم عليها بالفشل

علق المتحدث العسكري باسم كتائب عزالدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس "أبو عبيدة"، على عملية إطلاق النار في قلقيلية بالضفة الغربية والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين، قائلا : إن كل رهانات الاحتلال وأذنابه على كسر الضفة محكوم عليها بالفشل.

وأشاد أبو عبيدة، في تصريح صحفي له اليوم الاثنين، بعملية قلقيلية التي أسفرت عن مقتل 3 "إسرائيليين"، قائلا : إن رهانات الاحتلال الإسرائيلي ثني المقاومين في الضفة عن مساندة غزة "محكوم عليها بالفشل".

ووصف الناطق باسم القسام، المقاومين في غزة انهم "الأبطال الأشاوس، الذين يثبتون من جديد أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى"؛ مؤكدا : على العدو أن يعلم أنه إذا استمر في عدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك من دماء جنوده ومستوطنيه.

وختم ابو عبيدة قوله : إن الاحتلال لن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء شعبنا.

/انتهى/

رمز الخبر 1952674

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