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٠٨‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٥٠ م

القنصل الإيراني لدى السعودية يلتقي السجناء الإيرانيين في السعودية

القنصل الإيراني لدى السعودية يلتقي السجناء الإيرانيين في السعودية

قام القنصل الايراني العام ونائبه لدى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عاصمة السعودية الرياض، بزيارة المنطقة الشرقية حيث لتفقد ضوع 14 سجينا إيرانيا هناك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إطار متابعة شؤون السجناء الإيرانيين داخل المملكة العربية السعودية وتفقد أوضاعهم، قام القنصل الإيراني ونائبه بزيارة إلى المنطقة الشرقية من المملكة والتقى بـ 14 سجينا إيرانيا.

واستطاع الوفد الإيراني، خلال هذه الزيارة التفقدية التي استغرقت يومين وتمت بدعم وزارة الخارجية السعودية وتعاون الجهات المعنية الأخرى، استطاع ان يلتقي مع 14 سجينا إيرانيا يقبعون في السجون المملكة والاطلاع على أوضاعهم.

الى ذلك، أكد نائب القنصل الإيراني خلال لقائه برئيس مصلحة السجون في المنطقة الشرقية ورؤساء مصلحة السجون التي يقبع فيها السجناء الإيرانيون، اكد بأن هذه الزيارة تأتي في إطار الواجبات والحقوق القنصلية؛ معبرا عن شكره لوزارة الخارجية السعودية والجهات المعنية الأخرى لتسهيل هذه الزيارة.

رمز الخبر 1952767

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