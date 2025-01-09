الرئيس الإيراني يعرب عن تعازيه بضحايا الزلزال في الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، الاربعاء، في رسالة باللغة الصينية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): لقد أحزنتنا كارثة الزلزال المؤسفة في دولة الصين الصديقة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات المواطنين في منطقة التبت.

وأضاف بزشكيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تعرب عن تعاطفها الصادق مع الصين حكومة وشعبا، تعلن استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، لقي 126 شخصا حتفهم وأصيب 188 آخرون، كما تضرر أكثر من ألف مبنى نتيجة الزلزال الذي ضرب منطقة التبت ذاتية الحكم غربي الصين فجر الثلاثاء.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني "CENC"، في بيان، أن مركز الزلزال كان في منطقة "تنغري" بمدينة شيغاتسي. وأشار إلى أن الزلزال بلغت قوته 6.8 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 09:05 (01:05 ت.غ).

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