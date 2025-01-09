السيد الحوثي: على ابناء سوريا الاتحاد لحماية وطنهم من الأمريكي والاسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد الحوثي كلمة مباشرة له حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة وآخر التطورات الإقليمية والدولية : بلغت جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في غزة أكثر من 4 آلاف مجزرة منها 30 مجزرة هذا الأسبوع.

وأضاف أنه وفي الأيام الأخيرة المجرم بايدن في البيت الأبيض اعتمد صفقة كبيرة من القنابل والقذائف والذخائر للعدو الإسرائيلي لقتل الأطفال والنساء.

وأكد أن: جريمة التجويع يشترك فيها مع العدو الإسرائيلي كل الأنظمة المتخاذلة البخيلة الجبانة التي تتفرج على الشعب الفلسطيني وهو يتضور جوعا.

وبين أن العدو الإسرائيلي يستمر في سياسة التقطير فلا يدخل إلى قطاع غزة إلا القليل.

وأضاف أن: العدو الإسرائيلي شكّل بعض العصابات من الخونة والعملاء للتقطّع والنهب للمساعدات داخل قطاع غزة بالقرب من الحواجز العسكرية التي يقيمها العدو الإسرائيلي.

وشدد على أن: هذا الأسبوع أصبح الجنود الإسرائيليون بأنفسهم يقومون بالنهب بشكل مباشر للمساعدات التي تدخل بالتقطير إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن: العدو الإسرائيلي صنع واقعا موبوءا في قطاع غزة مستهدفا بشكل ممنهج كل البنية الصحية.

وبين أن ما فعله العدو الإسرائيلي بمستشفى كمال عَدوان عُدوان واضح ومن الجرائم الكبرى التي ارتكبها في قطاع غزة.

وأضاف أن العدو الإسرائيلي يستهدف الآن المستشفى الإندونيسي وبقية المستشفيات التي تقدم الحد الأدنى من الخدمة مع الحصار الشديد.

ولفت إلى أن: المجرمون الإسرائيليون في "الكنيست" لا يزالون يطالبون بالمزيد من الإجرام والطغيان والتدمير لأي شيء من مقومات الحياة.

وأشار إلى أن: العدو الإسرائيلي يستهدف النازحين وأصبح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكلهم في حالة نزوح دون توفر مراكز إيواء حقيقية.

وحذر من أن العدو الإسرائيلي يسعى إلى استخدام كل وسائل الإبادة والحرمان من كل مقومات الحياة ومن كل الحقوق الإنسانية المشروعة.

وأضاف: يستمر العدو الإسرائيلي في الاستهداف للمسجد الأقصى بالاقتحامات المتكررة التي ينفذها اليهود الصهاينة.

وإليكم ابرز ما جاء في كلمة السيدالحوثي:

- المسجد الإبراهيمي في الخليل يتعرض للعديد من الانتهاكات، منعوا الأذان في مكبرات الصوت وأغلقوا المسجد أمام الفلسطينيين في أوقات كثيرة

- المساجد في مقدمة الأهداف التي يحرص العدو الإسرائيلي على الاستهداف لها لأنه عدو للإسلام والمسلمين

- العدو الإسرائيلي يستمر في جرائم الاقتحامات والقتل والتدمير في الضفة والقدس

- العدو الإسرائيلي يمارس في اقتحاماته للضفة والقدس جرائم القتل والاختطاف والتدمير والتجريف وهدم المنشآت الفلسطينية

- لا يمر يوم على سكان الضفة الغربية من دون اعتداء من قبل العدو الإسرائيلي مع ذلك يدعو أحد كبار المجرمين الصهاينة إلى إبادة جماعية في جنين ونابلس وطولكرم كالتي في جباليا في قطاع غزة

- مع كل ما يفعله العدو الإسرائيلي لم تكتفِ السلطة الفلسطينية حتى تكون هي أيضا مساهمة في مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

- الأجهزة القمعية للسلطة الفلسطينية تقتدي بالسلوك الإسرائيلي العدواني، وهذا مؤسف جدا أن تكون من قِبَل من يعتبر نفسه في موقع المسؤولية لخدمة الشعب الفلسطيني

- قيام السلطة الفلسطينية بتسليم امرأة فلسطينية لقوات العدو الإسرائيلي مسيء جدا ومعيب للغاية وتجاوز بحق الشرف والكرامة

- العدو الإسرائيلي اخترق السلطة الفلسطينية وأجهزتها القمعية، وأصبح له في مفاصلها ومواقع القرار فيها من هو عميل له

- حالة الاختراق الإسرائيلي للأجهزة القمعية للسلطة الفلسطينية يشكل خطراً على الشعب الفلسطيني

- الفهم الخاطئ لدى البعض لمسار الخيانة والعمالة من أسباب ما تقدم عليه الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية مع الإسرائيلي

- الفهم الخاطئ أن يعتبر المقاومة والجهاد والتصدي للأعداء أنه هو السبب في المشكلة معهم وفي عدوانهم

- لم يتغير هدف العدو الإسرائيلي في الاحتلال الكامل لكل فلسطين وبقية الأجزاء الواسعة من العالم العربي تحت عنوان "إسرائيل الكبرى"

- العدو الإسرائيلي يعمل على تحقيق أهدافه بشكل مرحلي، ويسعى لتحقيق إنجازات تراكمية ليصل بها إلى هدفه المنشود

- الفهم الغبي الذي يرى وكأن المشكلة عندما يأتي أحد ليدافع عن نفسه وأرضه وحقه المشروع ثم كأن الإسرائيلي ليس لديه أي نية سيئة وكأنه ليس معتديا ولا محتلا

- ما يؤخر العدو الإسرائيلي في توسيع الاحتلال سببان هما: المقاومة والجهاد، والنقص الذي يحصل له في تعداد المغتصبين

- لم يتوفر للعدو الإسرائيلي العدد اللازم للانتشار في كل المساحة الجغرافية التي يريد الانتشار فيها ويسعى باستمرار لاستقدام المزيد من اليهود

- اليهود الصهاينة يلتفون حول من يعتبرونهم أقوياء في مواقفهم ضد العرب، ضد الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص

- من يبرز من أبناء الشعب الفلسطيني ومن أبناء الأمة بقوة في مقام الدفاع ومواجهة أولئك الأعداء يُحَارَب من قبل الكثير من أبناء الأمة ويساء إليه والبعض من الأنظمة تصنفه في قوائم "الإرهاب"

- هناك نشاط إعلامي دعائي سيء ومسيء من البعض في فلسطين ومن بعض الأنظمة العربية ضد من يقف بوجه العدو الإسرائيلي

- يستمر العدو الإسرائيلي في لبنان في الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف والتمشيط الناري والتدمير والنسف لبعض المنازل

- العدو الإسرائيلي مهما فعل في جنوب لبنان وفي العدوان على لبنان فهو فاشل

- العدو الإسرائيلي فشل في تحقيق هدفه المعلن في القضاء على حزب الله، وحزب الله بقي حاضرا في الساحة اللبنانية حضورا قويا

- حزب الله يتعافى ويقوى أكثر فأكثر، ولذلك بقي جبهة ثابتة متجذّرة صُلبة وقوية في مواجهة العدو الإسرائيلي

- العدو الإسرائيلي مع الأمريكي وللأسف الشديد بتعاون بعض الأنظمة العربية يعملون على الوضع الداخلي اللبناني، على المشهد السياسي

- هناك مسؤولية كبيرة على كل الفُرقاء في لبنان ليكونوا واعين ومدركين ومؤثرين لمصلحة بلدهم واستقراره

- توجه البعض في لبنان لخدمة العدو الإسرائيلي له عواقب سيئة حتى على من يخدم العدو

- من يتآمر ويمكر ويلعب في لبنان هو من يجلب الضرر على نفسه وليس فقط يؤثر على مستوى الاستقرار في الساحة اللبنانية

- المصلحة الحقيقية لكل اللبنانيين للبنان بشكل عام هي في إيثار مصلحة الاستقرار الداخلي التي هي مصلحة لبنانية حقيقية

- يستمر العدو الإسرائيلي في عدوانه على سوريا بالغارات الجوية واستهدف بعضا من المعامل المتبقية

- يسعى العدو الإسرائيلي في سوريا إلى تثبيت سيطرته في المناطق التي اجتاحها واحتلها مؤخرا، وهذا يدلل على أنه لا يريد البقاء مؤقتا

- السيطرة في سوريا مسألة مرتبطة بالمصلحة الإسرائيلية التي تتمثل في الاحتلال والنهب

- العدو الإسرائيلي يسعى في سوريا لاستقدام المزيد من التعزيزات العسكرية وعمل على إنشاء التحصينات واستقدام البيوت الجاهزة

- العدو الإسرائيلي وصل إلى سد المنطرة أكبر سد في جنوب سوريا

- الأمريكي يغتنم الفرضة من الجهة الأخرى لسوريا لتعزيز انتشاره واحتلاله وسيطرته في المزيد من المناطق في شرق سوريا

- الأمريكي يقيم قواعد عسكرية جديدة شرق سوريا، ويسعى لأن يكون هناك أيضا في موقع الاستقطاب والتأثير

- من الأشياء المحزنة في سوريا أن الأمريكي يحمي قواعده العسكرية ومنابع النفط التي سيطر عليها بحرّاس من المرتزقة الذين استقطبهم من أبناء الشعب السوري

- الأمريكي يريد في بقية البلدان العربية أن يتحول الدور الوظيفي للعربي أن يحرس القواعد الأمريكية التي تحتل وطنه وتسرق وتنهب ثروات بلده

- الأمريكي والإسرائيلي لن يكتفيا في سوريا باحتلال المناطق التي يتوسعان فيها باستمرار، بل سيحرصا على التغلغل في واقع سوريا الداخلي

- الأمريكي والإسرائيلي يعملان على استقطاب الجواسيس والخلايا التخريبية التي تستهدف الشعب السوري أمنيا لإثارة الفتن وتفكيك المجتمع

- الأمريكي والإسرائيلي سيستثمران بعض السياسات الغبية التي تتصرف بشكل سلبي تجاه الأقليات

- كل من الأمريكي والإسرائيلي يُظهر نفسه أنه مستعد لتقديم الحماية للأقليات في سوريا

- من الخطأ الجسيم أن تكون هناك سياسات سلبية في سوريا ضد الأقليات فهذه خدمة مجانية للأمريكي والإسرائيلي

- ينبغي لأبناء سوريا بكلهم أن يتَّحِدوا في حماية وطنهم من الأمريكي والإسرائيلي

- العدو الإسرائيلي نشر هذه الأيام خريطة جديدة شملت مناطق في لبنان وسوريا والأردن وقبلها خرائط ضمن خرائط مرحلية مصحوبة بتصريحات مستفزة

- على الجميع في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين أيضا أن يفهم أن الإسرائيلي يحمل توجها عدوانيا طامعا بلا شك في السيطرة والنهب لكل هذه البلدان

- الخريطة المرحلية التي نشرها العدو الإسرائيلي عدوانية جدا ومستفزة

- لا بد لكي تحمي البلدان نفسها من الأمريكي والإسرائيلي وتحمي أرضها وثرواتها لتكون أمة مستقلة حرة، عزيزة، أن تكون في موقع المَنَعَة والقوة

- السياسة التي تتخذها الأردن وسوريا الآن لن تغير سياسة الإسرائيلي ولن يتخلى مقابلها عن أطماعه

- العدو الإسرائيلي لا يزال مُصِرّا على أطماعه وعلى سياسته العدائية، وهذا واضح في تصريحات رسمية ومواقف واضحة

- الإسرائيلي والأمريكي كلٌ منهما طامع ويتجه بعدوانية بخطط عملية وفق تلك السياسات التي يعبّرون عنها لتحقيق أهدافهم العدوانية

- ينبغي أن تكون أمتنا في الموقف الفعلي الحقيقي ضد العدو الإسرائيلي بما يردعه عن تحقيق أطماعه

- تبني سياسات الاستسلام والتخاذل لن تجدي الأمة، ولا فائدة لها أبدا لردع الأمريكي والإسرائيلي تجاه تلك الأطماع

- التعاون مع الأمريكي والإسرائيلي هو إسهام في تمكينهما من تحقيق أهدافهما بأقل كلفة، وهي سياسات خاطئة جدا

- يفترض بأمتنا أن تكون بادئة ذي بدء في الموقف الفعلي القوي الصحيح ضد العدو الإسرائيلي لنصرة الشعب الفلسطيني الذي هو في الخندق الأول

- كلما وقفت هذه الأمة بمختلف شعوبها وبلدانها وفي البدء البلدان المحيطة بفلسطين بشكل أقوى مع الشعب الفلسطيني فهي تحمي نفسها، وتؤجل على الأقل المخاطر التي تتهددها

- السياسة القائمة لدى معظم الأنظمة العربية تشجّع العدو الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني

- هذا الأسبوع ظهرت مواقف من بلدان لا هي عربية ولا هي من ضمن العالم الإسلامي مواقف أكثر جرأة كما في هو الحالي في البرازيل

- في البرازيل كان هناك تحرك لمواقف قضائية ضد الجنود الإسرائيليين المجرمين الذين يذهبون إلى البرازيل بهدف النزهة والسياحة لملاحقتهم

- إمتد التحرك القضائي من البرازيل إلى تشيلي وسريلانكا لملاحقة الجنود الإسرائيليين، وهذا عمل متقدم وجريء يجعل المجرمين الصهاينة في حالة خوف

- خطوة الملاحقة القانونية للجنود الصهاينة لا تجرؤ على مثلها بعض الأنظمة العربية

- كتائب القسام وسرايا القدس، وبقية الفصائل المجاهدة في غزة يستمرون في المواجهة بعد 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي الشامل

- كتائب القسام نفذت هذا الأسبوع أكثر من 10 عمليات منكِّلة بالعدو منها قصف للمغتصبات فيما يسمى بغلاف غزة

- من العمليات النوعية لكتائب القسام هذا الأسبوع الاستهداف لمروحية أباتشي بصاروخ وسط قطاع غزة

يتبع