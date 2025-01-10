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١٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٢٠ ص

 إجلاء مواطن إيراني كان عالقا في سوريا وعودته للبلاد قريبا

 إجلاء مواطن إيراني كان عالقا في سوريا وعودته للبلاد قريبا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، إجلاء مواطن إيراني وإبنه العالقين في سوريا ووصولهما إلى البلاد قريبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، إنه تمت التنسيقات اللازمة لإعادة المواطن الإيراني في سوريا، موضحا أنه تم إجلاء أبو طالب اصفهاني وإبنه من سوريا اليوم ومغادرتهما إلى البلاد قريبا.

 إجلاء مواطن إيراني كان عالقا في سوريا وعودته للبلاد قريبا

وأضاف بقائي أن المواطن علي أكبر أبو طالب اصفهاني سافر الى سوريا لزيارة المراقد المقدسة وتزامن زيارته مع تطورات سوريا ما أعاقت خروجه من دمشق.

وأشار أنه بعد إجراء التنسيقات والمحاولات مع الأطراف المعنية في سوريا تم إجلاء المواطن الإيراني اليوم الجمعة، وعودته الى أرض الوطن قريبا.

/انتهى/

رمز الخبر 1952801

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