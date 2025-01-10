وزير الرياضة والشباب الايراني: ايران من بين المراكز الاربعة الاولى اسيويا لكرة الماء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش نهائيات دوري كرة الماء، قال وزير الرياضة والشباب الايراني "احمد دنيامالي" بالتأكيد ستُسمع أخبارا جيدة عن كرة الماء والسباحة الايرانية في المستقبل.



و تابع بالقول أن الحكومة تقوم بدارسة اوضاع المسابح من اجل ترميمها وتأهيلها.



واعلن انه سيبذل قصارى جهده لإصلاح البنية التحتية لرياضة السباحة ولتوفير الظروف المناسبة لهذه الرياضة الى جانب رياضة كرة الماء والغوص.



يشار الى ان الدوري الايراني الممتاز لكرة الماء اختتم اليوم بالمباراة النهائية التي جمعت بين فريقي "بالايش نفط آبادان" و"جامعة آزاد" ، وانتهت بفوز فريق "تكرير نفط آبادان بنتيجة 10-4 وتتويجه بالبطولة.