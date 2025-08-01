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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٦:٤٩ م

في حادثة مؤسفة..غرق ثلاثة طلاب طهرانيين على شواطئ رامسر

في حادثة مؤسفة..غرق ثلاثة طلاب طهرانيين على شواطئ رامسر

غرق ثلاثة طلاب طهرانيين للأسف الشديد أثناء سباحتهم في البحر على شواطئ رامسر شمال البلاد.

وأفادت مهر للأنباء، انه قبل ايام غرق ثلاثة طلاب طهرانيين على شواطئ رامسر اثناء السباحة في منطقة محظورة في البحر.

وقعت هذه الحادثة المأساوية لطلاب ذهبوا في معسكر جماعي ودخلوا البحر في منطقة يُحظر فيها السباحة، مما أدى للأسف إلى وفاة ثلاثة مراهقين.

وإزاء هذا الحادث المؤسف، أعربت إدارة العلاقات العامة في وزارة التعليم بالمنطقة 17 بطهران عن أسفها العميق وتعازيها لأسر الضحايا، وقدمت توضيحات لتوعية الرأي العام.

وأفاد البيان بأن المعسكر المذكور لا علاقة له بوزارة التعليم، وقد خُطط له ونُفذ بشكل مستقل من قبل مؤسسة محلية.

/انتهى/

رمز الخبر 1961184
جواد ماستری فراهانی

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