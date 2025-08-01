في حادثة مؤسفة..غرق ثلاثة طلاب طهرانيين على شواطئ رامسر

وأفادت مهر للأنباء، انه قبل ايام غرق ثلاثة طلاب طهرانيين على شواطئ رامسر اثناء السباحة في منطقة محظورة في البحر.

وقعت هذه الحادثة المأساوية لطلاب ذهبوا في معسكر جماعي ودخلوا البحر في منطقة يُحظر فيها السباحة، مما أدى للأسف إلى وفاة ثلاثة مراهقين.

وإزاء هذا الحادث المؤسف، أعربت إدارة العلاقات العامة في وزارة التعليم بالمنطقة 17 بطهران عن أسفها العميق وتعازيها لأسر الضحايا، وقدمت توضيحات لتوعية الرأي العام.

وأفاد البيان بأن المعسكر المذكور لا علاقة له بوزارة التعليم، وقد خُطط له ونُفذ بشكل مستقل من قبل مؤسسة محلية.

/انتهى/