جلالي: التعاون السياسي بين إيران وروسيا لا يقتصر بالتاكيد على سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير الجمهورية الإسلامية في موسكو كاظم جلالي لوكالة تاس الروسية للأنباء: "بغض النظر عن التطورات الأخيرة في سوريا، فإن التعاون بين البلدين لن يتأثر بالدعاية الغربية والمغرضين، وأضاف:" أن زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية ستكون نجاحا كبيرا وهذا يدل على الالتزام القوي من جانب زعماء البلدين".

وأكد كاظم جلالي أن التعاون السياسي الإقليمي بين إيران وروسيا لا يقتصر بالتأكيد على سوريا، مشيراً إلى عملية أستانا، وقال إنه منذ عام 2017، عملت إيران وروسيا وتركيا لاحقاً كثلاث دول رئيسية في تسهيل المفاوضات السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة.

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