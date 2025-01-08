ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية الايرانية إلى أوراسيا بنسبة21%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب إحصائيات الجمارك الإيرانية، فقد ارتفعت صادرات المنتجات الزراعية الإيرانية إلى الدول الأوراسية في الأشهر التسعة الماضية بنسبة 7% من حيث الوزن و21% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتم خلال هذه الفترة تصدير حوالي 594.491 طن من البضائع بقيمة 467 مليون دولار إلى 5 دول أعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وفي العام الماضي، تم تصدير 555 ألفًا و35 طنًا من البضائع بقيمة أكثر من 386 مليون دولار من إيران إلى أوراسيا.

إن أكبر صادرات المنتجات الزراعية الإيرانية إلى 5 أعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هي روسيا بما يقرب من 300 مليون دولار، وكازاخستان بأكثر من 84 ونصف مليون دولار، وقرغيزستان بما يقرب من 58 مليون دولار، وأرمينيا بما يقرب من 20 مليون دولار، وبيلاروسيا إلى أكثر من 7 ملايين دولار.

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