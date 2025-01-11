العميد غلامعليان: الحدود الإيرانية تحت المراقبة والرصد الشديد

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد العميد"غلامعليان"، قائد مقر المنطقة الجنوبية الشرقية للقوات البرية الإيرانية، أن الحدود الإيرانية تخضع لمراقبة ورصد قوي، مع قدرة عالية على صد التهديدات. وأضاف أن الحضور القوي للقوات البرية في جميع المناطق الحدودية يضمن الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى القدرة على التحرك السريع لمواجهة أي تهديد في أقصر وقت.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك معدات عسكرية محلية بالكامل، طُورت بدعم من وزارة الدفاع والخبراء المحليين، مما عزز الاستقلالية الدفاعية، خاصة خلال فترات العقوبات.

وأوضح أن القوات المسلحة تستخدم أحدث التقنيات لحماية الحدود، بما في ذلك أبراج المراقبة، أجهزة الاستشعار، والجدران الحدودية المتقدمة. كما أن أنظمة الحرب الإلكترونية قادرة على رصد تحركات الأعداء وحتى اجتماعاتهم.

وأكد غلامعليان أن الجهود جارية لإغلاق الحدود الشرقية، خاصة مع أفغانستان، حيث يتم تنفيذ هذه العمليات بسرعة عالية لتوفير الأمن المستدام ومنع الأنشطة غير القانونية والجماعات المسلحة.

وختم بأن الدفاع عن الحدود يمثل أولوية حددها قائد الثورة، مع التزام القوات المسلحة بمواصلة دورها الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار.

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