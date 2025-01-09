ايران تكشف عن مسيرة "رضوان" الجوالة في مناورات الرسول الأعظم 19

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحرس الثوري الإيراني ازاح الستار عن مسيرة "رضوان" الجوالة خلال مناورات الرسول الأعظم 19 والتي يبلغ مداها 20 كيلو مترا.

يشار إلى أن الجيش الإيراني والحرس الثوري اطلقا مناورات الرسول الاعظم 19 منذ السبت الماضي والتي تضم سلسلة من المناورات في أماكن مختلفة في انحاء البلاد.

تقوم الكاميرا المثبتة في الجزء الأمامي من مسيرة "رضوان"بإرسال الصور إلى المستخدم بعد إطلاقها من قاذفتها الأسطوانية، مما يسمح للمستخدم بتحديد الهدف المطلوب ومهاجمته.

ويمكن الاستخدام السهل والسريع لهذه المسيرة قدرات جديدة لوحدات الرد السريع بالقوات البرية للتعامل مع الجماعات الإرهابية خاصة في الجغرافيا الجبلية المعقدة.

وتستخدم هذه الأنواع من الأسلحة في القتال البري وخاصة في عمليات مكافحة الكمائن، ونظراً لصغر حجمها وقابليتها للحمل، فقد أصبحت سلاحاً مناسباً للقوات البرية.

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