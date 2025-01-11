البخيتي: الجحيم سيصل إلى أمريكا وسينهي هيمنتها على العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف البخيتي: "نحن نؤكد أن عملياتنا العسكرية ستستمر، وهذه الغارات ستزيد من عزيمة الشعب اليمني في مواجهة التحديات، فلغة القوة لن تنجح مع اليمنيين، لا خيار أمامنا سوى أن نواصل العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان ضد غزة".

وأشار البخيتي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "يتوقع تصعيدًا في المنطقة مع قدوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي هدد بتحويل الشرق الأوسط إلى "جحيم"، مضيفًا: "لكننا نؤكد أن هذا الجحيم سيصل إلى أمريكا وسينهي هيمنتها على العالم".

وشدد البخيتي على أن "العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن بدأ منذ عام 2015، ورغم الرهانات على نجاحه، إلا أنهم فشلوا، خصوصًا أن المواجهة لم تكن مباشرة مع أمريكا أو الكيان الصهيوني بل عبر أدواتهم".

وأكد عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، أن "توسيع العدوان يمثل فرصة لليمنيين، وأن دخول المرتزقة في المعركة سيساهم في خسارة أدواتهم في المنطقة بسبب حالة الوعي المتزايدة لدى الشعب اليمني، بالإضافة إلى مظلومية فلسطين وجرائم الإبادة الجماعية التي ستؤدي إلى سقوط الطغاة".

وحول ما يخص الوضع الإقليمي، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أن "المنطقة مقبلة على حرب شاملة حاسمة، وأن الخاسر الأكبر فيها سيكون أمريكا وأدواتها في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل"، كما أوضح أن "الصراعات الداخلية في بعض الدول بالإضافة إلى خوف بعض الحكومات من مواجهة أمريكا ساعدت واشنطن في استمرار عدوانها، إلا أن الوضع بدأ يتغير الآن، وأصبح الجميع يدرك أن الخيار الصحيح هو المواجهة".

وفي ما يخص الوضع في سوريا، حذّر البخيتي من "التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية"، مؤكدًا أن "هذا سيساهم في تغيير الموقف العربي ويدفعهم نحو ضرورة المواجهة". كما أكد أن "اليمن بات قادرا على فرض حصار مماثل على أمريكا وبريطانيا"، موضحًا أن "اليمن ستستمر في ضربات موجعة للأمريكيين والبريطانيين، ونحن نراهن على الله في خياراتنا".

واختتم البخيتي تصريحاته بالتأكيد على أن "الشعب اليمني سيحقق النصر في النهاية"، مؤكدًا أن "الخيار الصحيح هو خيار اليمن، ولن نتراجع عنه".

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