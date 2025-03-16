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١٦‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:١٣ ص

البخيتي: الرد على العدوان الأميركي آت ولا فرق بين إدارة ترامب وبايدن بالنسبة لليمن

البخيتي: الرد على العدوان الأميركي آت ولا فرق بين إدارة ترامب وبايدن بالنسبة لليمن

أكّد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله اليمنية، محمد البخيتي أنّ "العدوان الأميركي على اليمن، غير مبرر لأنّ عمليات القوات المسلحة تستهدف الكيان الصهيوني".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البخيتي في تصريحاتٍ مساء السبت إنّ "الجميع يعلم أننا صادقون بالرد ولمن يتهمنا بأننا مغامرون نقول إنّ من تواطأ مع الأميركي والإسرائيلي هو المغامر".

وأشار إلى أنّه "قد يتكرر ما حصل في الماضي من ضرباتٍ للكيان الغاصب وحصارٍ له".

كما شدد البخيتي على أنّ الرد على العدوان الأميركي آت ولا فرق بين إدارة ترامب وبايدن بالنسبة لليمن، لافتاً إلى أنّ اليمن لن يتراجع عن خيار نصرة فلسطين وخيار مواجهة أميركا مهما كان الثمن.

وأوضح البخيتي أنّ "ما يميز هذه المعركة عن سابقتها هو أنها باتت واضحة المعالم مع مجيء ترامب أي معركة بين حق محض وباطل محض".

ومن ناحيته، استنكر المجلس السياسي الأعلى في اليمن العدوان الأميركي على صنعاء وغيرها من المحافظات الذي يعد إسناداً للكيان الصهيوني.

وأضاف المجلس في تصريحات له إنّ "استهداف المدنيين يثبت العجز الأميركي في المواجهة ولن يثنينا عن مواقفنا المساند لغزة"، مؤكداً أنّ "تأديب المعتدين على اليمن سيتم بصورةٍ احترافية وموجعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1955578

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