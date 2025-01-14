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١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٦ م

رئيس الوزراء الباكستاني يثمن تعاون إيران الحدودي

رئيس الوزراء الباكستاني يثمن تعاون إيران الحدودي

في إشارة إلى افتتاح معبر حدودي جديد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف أن هذا التطور يؤدي إلى تطوير التجارة القانونية بين الجارتين وقال: "نحن ممتنون لتعاون جارتنا ایران الشقیقة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لمجلس الوزراء بإسلام آباد، عن ارتياحه لإنشاء معبر حدودي جديد مع إيران عند نقطة "تشدجي - كوهك".

وأضاف: "باكستان تقدر تعاون شقيقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد، لأن زيادة المعابر الرسمية بين البلدين تساهم بشكل كبير في تنمية التجارة".

رئيس الوزراء الباكستاني يثمن تعاون إيران الحدودي

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني: "نعتقد أنه من خلال فتح هذا المعبر، لا يمكننا فقط تطوير التجارة القانونية مع إيران، بل أيضًا منع ظاهرة التهريب".

هذا و أصدرت الحكومة الباكستانية أمس (الاثنين) الأمر النهائي بفتح المعبر الحدودي الرابع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تشيدجي (محافظة بلوشستان في باكستان) وكوهك (سيستان وبلوشستان في ايران) بهدف تسهيل التجارة المشتركة وخلق فرص العمل، ومنع التهريب.

/انتهى/

رمز الخبر 1952959

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