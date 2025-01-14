رئيس الوزراء الباكستاني يثمن تعاون إيران الحدودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لمجلس الوزراء بإسلام آباد، عن ارتياحه لإنشاء معبر حدودي جديد مع إيران عند نقطة "تشدجي - كوهك".

وأضاف: "باكستان تقدر تعاون شقيقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد، لأن زيادة المعابر الرسمية بين البلدين تساهم بشكل كبير في تنمية التجارة".

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني: "نعتقد أنه من خلال فتح هذا المعبر، لا يمكننا فقط تطوير التجارة القانونية مع إيران، بل أيضًا منع ظاهرة التهريب".

هذا و أصدرت الحكومة الباكستانية أمس (الاثنين) الأمر النهائي بفتح المعبر الحدودي الرابع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تشيدجي (محافظة بلوشستان في باكستان) وكوهك (سيستان وبلوشستان في ايران) بهدف تسهيل التجارة المشتركة وخلق فرص العمل، ومنع التهريب.

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