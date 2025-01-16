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١٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٣٥ م

القبض على 15 إرهابياً في سيستان وبلوشستان

القبض على 15 إرهابياً في سيستان وبلوشستان

أعلن المكتب الإعلامي لمقر قدس التابع للقوة البرية في حرس الثورة في بيان له: "في إطار استمرار المناورات العملياتية 'شهداء الأمن' في جنوب شرق البلاد، تم اعتقال 15 إرهابياً كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية في سيستان وبلوشستان قبل أن يتمكنوا من القيام بأي تحرك".

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مقر قدس التابع للقوة البرية في حرس الثورة نشر بياناً جاء فيه:
"في إطار استمرار المناورات العملياتية 'شهداء الأمن' في جنوب شرق البلاد، وبناءً على التقارير الواردة عن وجود عدد من الإرهابيين في المناطق الحدودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان في حدود العمق بين الميل 199 و 205، تمكنت قوات هذا المقر بالتعاون مع عناصر الأمن من تنفيذ عملية دقيقة بريّة، مدعومة من المروحيات القتالية والوحدات الطائرات بدون طيار التابعة للقوة البرية، من اعتقال 15 إرهابياً.
كما تم اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة وتمت مصادرتها خلال عملية تطهير المنطقة من الأشرار والجماعات الإرهابية".

/انتهى/

رمز الخبر 1953058

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