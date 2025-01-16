القبض على 15 إرهابياً في سيستان وبلوشستان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مقر قدس التابع للقوة البرية في حرس الثورة نشر بياناً جاء فيه:

"في إطار استمرار المناورات العملياتية 'شهداء الأمن' في جنوب شرق البلاد، وبناءً على التقارير الواردة عن وجود عدد من الإرهابيين في المناطق الحدودية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان في حدود العمق بين الميل 199 و 205، تمكنت قوات هذا المقر بالتعاون مع عناصر الأمن من تنفيذ عملية دقيقة بريّة، مدعومة من المروحيات القتالية والوحدات الطائرات بدون طيار التابعة للقوة البرية، من اعتقال 15 إرهابياً.

كما تم اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة وتمت مصادرتها خلال عملية تطهير المنطقة من الأشرار والجماعات الإرهابية".

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