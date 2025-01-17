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١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٠ ص

تعاون إيراني باكستاني في مجال الزراعة

تعاون إيراني باكستاني في مجال الزراعة

اعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في اسلام اباد "رضا اميري مقدم"، استعداد ايران لاجراء تجارة المقايضة في مجال المحاصيل الزراعية مع باكستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين السفير اميري مقدم ووزير الزراعة والصناعة الباكستاني "رانا تنوير حسين" في اسلام اباد؛ حيث تم التاكيد على ضرورة تطوير التجارة المشتركة من خلال التركيز على المنتجات الزراعية.

وقال السفير الايراني : نحن وضعنا على جدول اعمالنا زيادة استيراد الارز واللحوم من باكستان؛ وبالتزامن ندعو الى مقايضة المحاصيل الزراعية والاجهزة الميكانيكية ذات الصلة بين البلدين.

كما اشار اميري مقدم الى جانب من المشاكل التي تواجه سواق الشاحنات الايرانيين عند استيراد السلع من باكستان، وطلب من وزير الزراعة في اسلام اباد الى الاخذ بعين الاعتبار هذه التحديات وحلها.

ومن جانبه، اكد تنوير حسين على استعداد باكستان لفتح منافذ تعاون جديدة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبناء تعاون مشترك لضمان الامن الغذائي.

/انتهى/

رمز الخبر 1953085

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