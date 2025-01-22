جثامين 9 شهداء من حرس الحدود يعود إلى الوطن بعد 16 عامًا

أفادت وكالة مهر للأنباء من خراسان، أعلن العميد محمد شجاع في حديثه عن عودة جثامين 9 شهداء من حرس الحدود إلى البلاد بعد 16 عامًا، مشيرًا إلى أن 3 من هؤلاء الشهداء ينتمون إلى محافظة خراسان رضوي.

وأضاف: "هؤلاء الشهداء تم اختطافهم في عام 2008 من قبل جماعة إرهابية في نقطة حراسة 'شمسر' في سراوان."

وأوضح قائد حرس الحدود في محافظة خراسان رضوي: "بفضل الجهود التي بذلها المسؤولون في قوات الأمن، عادت جثامين 9 شهداء حرس الحدود إلى البلاد بعد 16 عامًا، وسيتم دفنهم قريبًا بعد مراسم التشييع في مسقط رأسهم."

وأكد العميد شجاع: "من بين هؤلاء الشهداء التسعة، الشهداء 'علي حجتي راد، جواد حسن زاده، وحسن صفري' من محافظة خراسان رضوي، وستُقام مراسم وداع الشهداء يوم الأحد المقبل في الحرم الطاهر، بينما ستُقام مراسم التشييع يوم الاثنين المقبل من مهدية إلى الحرم الرضوي."

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