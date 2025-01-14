 الخارجية القطرية: وصلنا للمراحل النهائية بشأن الاتفاق في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن المحادثات الجارية في الدوحة بشأن غزة مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة.

وأضاف، نأمل أن نحصل على أخبار جيدة بشأن اتفاق غزة.. تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن الاتفاق.

وتابع، الاجتماعات جارية في الدوحة بين أطراف الاتفاق ونترقب تحديثات من طرفهم.. عندما نعلن عن الاتفاق سيتم الإعلان عن بدء تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأضاف، نحث الجانبين على التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة.. نترقب أن يكون الإعلان عن الاتفاق قريبا.

وتابع، سلمنا مسودات لاتفاق وقف إطلاق النار والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية.. هناك تفاصيل عالقة بين طرفي المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة والجزء الأكبر منها يرتبط بالتنفيذ.

وأضاف، تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون بعد وقت قصير جدا من التوصل إليه.. سلمنا مسودات اتفاق وقف إطلاق النار والمحادثات جارية الآن بشأن التفاصيل النهائية.

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