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١٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٢١ م

حماس: المفاوضات حققت تقدمًا فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية لوقف إطلاق النار

حماس: المفاوضات حققت تقدمًا فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية لوقف إطلاق النار

قالت حركة حماس لـ وكالة “رويترز”، مساء اليوم الاثنين، إن المفاوضات حققت تقدمًا فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدةً أنها تعمل على استكمال النقاط المتبقية قريبًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تتواصل المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة، وسط مؤشرات قوية على تقدم بشأن قضايا رئيسية، بما في ذلك تبادل أسرى الاحتلال بين حركة “حماس” و”إسرائيل”.

وفي وقتٍ سابق، أكدت وكالة رويترز أن مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى تم إرسالها لكل من إسرائيل وحركة حماس للموافقة عليها، في خطوة تسبق التوصل إلى اتفاق نهائي.

وبحسب “رويترز”، تم التوصل إلى انفراجة في المحادثات التي جرت في الدوحة بعد منتصف الليل، حيث شاركت قيادات المخابرات الإسرائيلية، مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ورئيس الوزراء القطري في المفاوضات.

رمز الخبر 1952947

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