بن غفير: ليس لدي القدرة على منع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة الميادين، قال "إيتمار بن غفير" وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني: "ليس لدي القدرة على منع توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة". وبحسب التقرير، كان وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني قد انتقد سابقًا الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار في غزة، واصفًا إياه بأنه "اتفاق للاستسلام أمام حماس".

كما طلب بن غفير من "سموتريتش" أن يستقيل هو الآخر من الحكومة في حال موافقة مجلس الوزراء الصهيوني على هذا الاتفاق.

وأكدت مصادر عبرية أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، عقد اجتماعًا طارئًا مع "سموتريتش" وزير المالية بعد دعوة "إيتمار بن غفير" له للاستقالة من الحكومة.

وأفاد موقع "والا" الإخباري الصهيوني أن نتنياهو حاول في اجتماعه مع سموتريتش أن يقنعه بعدم الاستقالة من الحكومة إذا تم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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