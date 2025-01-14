 مقتل 5 عسكريين اسرائيليين من لواء النخبة بمعركة في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر جيش الاحتلال في بيان، أن ذات المعركة أدت إلى إصابة 8 عسكريين بجروح "خطيرة".

وأوضح أن النقيب "يائير يعقوب شوشان (23 عاما) من ’معالوت ترشيحا’ (مستوطنة بالشمال)، قائد مجموعة في لواء ناحال، قُتل في معركة شمال قطاع غزة".

ونشر جيش الاحتلال في ذات البيان أسماء وبيانات 4 جنود آخرين قُتلوا في المعركة ذاتها.

وأضاف: "في الحادث نفسه أصيب 8 مقاتلين إسرائيليين من لواء ناحال بجروح خطيرة وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلاتهم".

ولم يكشف جيش الاحتلال عن ملابسات مقتل وإصابة جنوده الـ 13 في شمالي قطاع غزة، لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إنهم قُتلوا وأصيبوا جراء تفجير منزل في بيت حانون.

وخلال أسبوع، قُتل 15 جنديا إسرائيليا في بيت حانون، وفق القناة السابعة الإسرائيلية الخاصة.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي إلى 840 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 405 منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر من ذات العام.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قتل 10 عسكريين إسرائيليين وإصابة العشرات خلال الـ72 ساعة الماضية في معارك شمال قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية، في وقت تزايدت فيه الأنباء عن قرب إبرام اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مع تكثيف الوسطاء بالدوحة جهودهم في المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين.

وبدعم أمريكي يرتكب الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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