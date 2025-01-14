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١٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:١٧ م

وزير الصحة: ايران الاولى في المنطقة من حيث عدد البحوث في اخلاقيات الطب

وزير الصحة: ايران الاولى في المنطقة من حيث عدد البحوث في اخلاقيات الطب

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي محمد رضا ظفرقندي ان ايران تحتل المركز الاول في المنطقة من حيث عدد البحوث والدراسات التي اجريت في مجال اخلاقيات الطب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف ظفرقندي اليوم الثلاثاء على هامش الدورة الـ 11 للمؤتمر السنوي لاخلاقيات الطب في ايران انه تمت صياغة التعليمات التطبيقية والسريرية لاخلاقيات الطب والمصادقة عليها. ويتم تدريس هذه التعليمات في الدورات الطلابية وتشكل قاعدة للسلوك المهني والانساني مع المرضى.

ومضى يقول ان صياغة نماذج عملية لاخلاقيات الطب بما فيها الاحترام والعطوفة والاهتمام باحتياجات المرضى، يمكن ان تكون مؤثرة في هذا المجال.

واكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ان طبيب الاسرة، يمثل احدى اولوياتنا في هذه المرحلة لافتا الى ان هذا المشروع يركز على تقديم الخدمات العادلة والشاملة للمرضى ويمكن ان يشكل أرضية لتعزيز اخلاقيات الطب.

/انتهى،/

رمز الخبر 1952965

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