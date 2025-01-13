جامعة تربية مدرس وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدبلوماسية العلمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مذكرة التفاهم هذه هي نتيجة التعاون العلمي بين محمد رضا شهبازبكيان عضو هيئة التدريس في الجامعة وعلماء من جامعة الأردن في مجال دبلوماسية المياه. والتي من شأنها أن تمهد الطريق لتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها نائب رئيس جامعة تربية مدرس لشؤون البحث العلمي محمد جوان ونائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية أحمد العجلوني، ستتعاون الجامعتان في مجالات مختلفة، بما في ذلك تبادل الأساتذة وتبادل الطلاب وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة ونشر المقالات العلمية وعقد الندوات، والتعاون في اللقاءات العلمية وتبادل الموارد الأكاديمية والتوجيه المشترك لطلاب الدراسات العليا وعقد دورات تدريبية قصيرة الأمد.

وتعد جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية من الجامعات الأوائل على مستوى المملكة، وتعد مذكرة التفاهم هذه، والتي تستمر لمدة خمس سنوات، خطوة مهمة نحو تعزيز الدبلوماسية العلمية وتطوير التعاون الدولي في جامعة تربية مدرس.

ونظراً للخبرة والتجربة التي تتمتع بها الجامعتان في مختلف المجالات العلمية، وخاصة في مجال إدارة الموارد المائية، فمن المنتظر أن يحقق هذا التعاون إنجازات قيمة لكلا البلدين.

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