لافروف: ترامب أول قائد غربي يعترف بكذب "الناتو" بشأن التوسع شرقا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في مؤتمر صحفي يلخص نتائج الدبلوماسية الروسية لعام 2024، حيث تابع: "لقد ذكر الرئيس ترامب نفسه، في مقابلته الطويلة، الأسباب الجذرية للصراع في الجزء الذي يتعلق بمشاركة نظام كييف في حلف (الناتو)، بعكس الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاتفاقيات والعلاقات السوفيتية ثم الروسية الأمريكية، وفي إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث تم الاتفاق بشكل مباشر على أعلى مستوى، بما في ذلك من قبل الرؤساء، بما في ذلك الرئيس أوباما عام 2010، على أنه (لا يجوز لأي دولة أو منظمة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تدعي الهيمنة، ولا يجوز لأي دولة أن تعزز أمنها على حساب أمن الآخرين)".

وأضاف لافروف أن حلف "الناتو" يفعل بالضبط ما وعد بعدم القيام به، واختتم الوزير حديثه قائلا: "لقد قال ترامب هذا. وللمرة الأولى، ليس فقط من زعيم أمريكي، بل من أي زعيم غربي، كانت هناك اعترافات صادقة بأن أعضاء (الناتو) كذبوا عندما وقعوا على عدد من الوثائق سواء من جانبنا أو في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

المصدر: روسيا اليوم