استسلام الصهاينة لحماس.. وزير الخارجية القطري يعلن التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة.
واضاف رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية
واشار: يبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد التاسع عشر من يناير
وتابع: حسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين
وحول تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة قال انها ستتم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق.
واكد: قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
وتابع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
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