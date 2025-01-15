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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٠ م

استسلام الصهاينة لحماس.. وزير الخارجية القطري يعلن التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة

استسلام الصهاينة لحماس.. وزير الخارجية القطري يعلن التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة

اعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق بشأن وقف اطلاق النار في غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة.

واضاف رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: مع موافقة جانبي التفاوض يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية

واشار: يبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد التاسع عشر من يناير

وتابع: حسب الاتفاق ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين

وحول تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة قال انها ستتم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق.

واكد: قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

وتابع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: نعمل مع حماس وإسرائيل بشأن خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

رمز الخبر 1953039

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