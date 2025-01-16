سفير إيران في لبنان: لم يتحقق أي وعد من وعود نتنياهو

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب مجتبی أماني في حسابه على منصة "إكس": "النظام الصهيوني، بعد 15 شهرًا من الجرائم في غزة ولبنان والضفة الغربية، أُجبر على توقيع اتفاق كان قد رفضه في البداية. لم يتحقق أي من وعود نتنياهو. الهيكل التنظيمي والقوة القتالية لحزب الله، حماس، والجهاد الإسلامي ما زالت قائمة."

وفي هذا السياق، أعلن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، مساء الأربعاء بتوقيت الدوحة، عن نجاح الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية قد وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

/انتهى/