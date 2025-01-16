إقامة احتفال بانتصار شعب غزة في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح حجة الإسلام محمودي مساء الأربعاء خلال اجتماع مع الصحفيين قائلًا: "بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عمّت موجة من الفرح والسرور في العالم الإسلامي وبين أنصار المقاومة. ومرة أخرى، انتصرت حماس والمقاومة على الكيان الصهيوني الغاصب إسرائيل."

وأضاف محمودي: "دماء شهداء غزة الطاهرة أثمرت، وأثبتت المقاومة مرة أخرى أنها الطرف الأقوى أمام أنظار العالم. ويجب على الجميع أن يشاركوا في فرحة الشعب المقاوم في غزة وفلسطين."

وأردف قائلًا: "بينما نقدم تعازينا في ذكرى وفاة السيدة زينب الكبرى (سلام الله عليها) التي كانت رمزًا للصبر والبصيرة، فإن شعبنا العزيز اليوم في حداد على هذه القائدة العظيمة. ولذلك، سيقام احتفال بانتصار شعب غزة غدًا الخميس 16 يناير بعد صلاتي المغرب والعشاء في ميادين "فلسطين"، "خراسان"، "صادقيه"، و"هفت حوض" بطهران، ابتداءً من الساعة 18:00."

وختم محمودي بالقول: "سيُظهر الشعب العزيز والثوري في طهران، إلى جانب المعتكفين وأبناء الأمة الإيرانية العظيمة، فرحتهم وتهانيهم بهذا الانتصار العظيم، ويشاركون في الاحتفال مع شعب غزة المظلوم."

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