عراقجي: زيارة الرئيس الايراني إلى طاجيكستان فرصة ثمينة لتعزيز التعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى طاجيكستان علي رضا حقيقيان مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي عشية زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى هذا البلد وأبلغه بأحدث التطورات للعلاقات والتعاون بين البلدين والخطط الموضوعة لتنفيذ زيارة الرئيس المقبلة بنجاح.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية ومكانة طاجيكستان المتميزة في السياسة الخارجية لبلادنا، وذلك بسبب الروابط التاريخية والثقافية والحضارية واللغوية العميقة بين البلدين، فضلاً عن الإمكانات الكبيرة لتوسيع التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والتجاري. واعتبر زيارة الرئيس الايراني إلى طاجيكستان فرصة ثمينة لتعزيز التعاون بين البلدين بشكل أكبر وأكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستفادة القصوى من هذه الفرصة.