عراقجي يهنئ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بانتصار المقاومة والشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الوزير عراقجي بارك خلال هذا الاتصال الهاتفي مع خليل الحية انتصار المقاومة والشعب الفلسطيني وثباتهم الاسطوري امام الابادة والجرائم الصهيونية غير المسبوقة طيلة الشهور الـ 15 الماضية والذي اجبر كيان الاحتلال على الاستسلام والقبول باتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى.

وشدد عراقجي على الموقف المبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية في استمرار دعم القضية الفلسطينية والمقاومة المشروعة والقانونية للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ومن جهته استعرض الحية تطورات الاوضاع في غزة ومفاوضات وقف اطلاق النار مقدما الشكر لدعم سماحة قائد الثورة الاسلامية والحكومة والشعب الايراني، كما ثمن الاسناد الذي قدمته المقاومة في لبنان واليمن والعراق للشعب الفلسطيني معتبرا هذه الاسناد فاعلا جدا في تحقيق هذالانتصار الكبير، كما اكد الحية ان الشعب الفلسطيني المقاوم والشجاع سيستمر في المقاومة بوحدة وانسجام يضرب به الامثال حتى تحقيق كافة حقوقه المؤكدة.

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