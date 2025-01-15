عراقجي يبحث مع نظيره التايلاندي العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني أشار إلى العلاقات الجيدة والمبنية على الاحترام المتبادل بين إيران وتايلاند، وأكد على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

بدوره أكد وزير خارجية تايلاند على اهتمام بلاده بتعميق العلاقات الثنائية في المجالات التي تهم الطرفين أكثر من ذي قبل، وأعرب عن شكره لدعوة وزير الخارجية الإيراني لزيارة طهران.

وثمن الوزير التايلاندي مساعي إيران الحميدة التي أدت إلى تحرير عدد من المواطنين التايلانديين في غزة، ودعا إلى استمرار دور إيران البنّاء في هذا المجال.