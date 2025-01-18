وزير العلوم الايراني: نستعد لتزويد العراق بخبراتنا في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الایراني خلال زيارته إلى العراق وزير التعليم العالي والبحث العلمي"نعيم العبودي"خلال تواجده في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية.

وشدد سيمائي في هذا اللقاء على أهمية التفاعلات العلمية والأكاديمية كأداة للتنمية المستدامة وتعزيز القدرات البشرية للبلدين وأضاف: "إيران مستعدة لتزويد العراق بخبراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير مجمعات العلوم والتكنولوجيا وإنشاء البنى التحتية البحثية وتبادل الطلاب والأساتذة".

كما أشار وزير العلوم الإيراني إلى دور الجامعات في نقل المعرفة والتكنولوجيا وأكد على ضرورة عقد دورات تعليمية وبحثية مشتركة.

كما اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي "نعيم العبودي" التقدم العلمي الذي حققته إيران في مجالات مثل التقنيات الحديثة وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الطبية نموذجا لدول المنطقة، قائلا: يهتم العراق باستغلال هذه الخبرات القيمة لتطوير بنيته التحتية العلمية والتكنولوجية.

كما أكد العبودي على ضرورة التبادل على صعيد الطلاب والأساتذة بين جامعات البلدين وطالب بتصميم برامج تعليمية مشتركة تلبي احتياجات العراق العلمية والبحثية.

واعتبر إنشاء وتطوير مجمعات العلوم والتكنولوجيا إحدى الأولويات الرئيسية لبلاده ووصف تجربة إيران في هذا المجال بأنها قيمة وثمن دور خريجي الجامعات الايرانية العراقيين في تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين البلدين وذكرهم كسفراء علميين وثقافيين.

وفي نهاية هذا اللقاء، اتفق الجانبان على توسيع التفاعل العلمي، وعقد لقاءات ودورات مشتركة ووضع خارطة طريق شاملة للتعاون المستقبلي.

وتاتي الزيارة لبحث سبل توسيع التعاون العلمي والبحوث والتكنولوجيا بين البلدين وكذلك المشاركة في "اسبوع العلوم الثاني بين ايران والعراق" وهو ما يمهد لتبادل الخبرة وتوسيع التعاون العلمي والتكنولوجي بين مؤسسات التعليم والبحوث بالبلدين.

ويقام اسبوع العلوم بين ايران والعراق في الفترة 18-20 الجاري بجامعة كربلاء المقدسة بمشاركة مسؤولي التعليم العالي ورؤساء الجامعات بالبلدين.

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