بقائي: نتوقع من روسيا أن تلعب دورا بارزا لوقف العنف الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى موسكو استجابة لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مقابلة حصرية مع وكالة ريا نوفوستي: "ستكون التطورات في سوريا وغزة من بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الزيارة".

وأضاف أيضاً: من المرجح أن يناقش الرئيسان الإيراني والروسي آخر التطورات المتعلقة بالقضية النووية الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم الخدمة الدبلوماسية أن أهمية مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون تتزايد يوما بعد يوم، مضيفا: "هذين المنظمتين فعالان في تحييد العقوبات الغربية".

وأضاف بقائي خلال هذا الحوار: "نتوقع من روسيا أن تلعب دورا بارزا في إجبار إسرائيل على الالتزام بتعهداتها ووقف العنف".

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