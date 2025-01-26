بقائي: زيارة عراقجي الى افغانستان تعتبر نقطة تحول في العلاقات العديدة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي في تغريدة له على منصة إكس، "نحن متوجهون إلى كابول". وتأتي زيارة السيد الدكتور عراقجي اليوم إلى كابول في إطار سياسة الجوار وتماشيا مع المهمة الأصيلة لوزارة الخارجية في متابعة المصالح الوطنية لبلدنا من خلال التفاعل وإيجاد حلول للمصالح والاهتمامات المشتركة. ويمكن أن تكون هذه الرحلة نقطة تحول في الاستفادة من العلاقات العديدة بين البلدين لضمان المنافع المتبادلة لكلا البلدين.

وخلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، وهي أول زيارة لوزير الخارجية إلى كابول منذ توليه منصبه، سيتم مناقشة ومراجعة مجموعة من القضايا والموضوعات التي تهم أو تقلق الجانبين. ويرافق وزير الخارجية في هذه الزيارة ممثلون عن مختلف الوزارات ووفد اقتصادي وتجاري.

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