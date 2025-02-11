رئيسة مجلس الاتحاد الروسي مهنئة بذكرى انتصار الثورة الاسلامية: العلاقات مع ايران قوية وودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو في رسالة تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية: إن الاتفاقيات الموقعة بين موسكو وطهران في يناير 2025 شكلت مرحلة نوعية جديدة في التفاعل الثنائي.

واوضحت أيضاً أن روسيا تقدر عالياً الحيوية في تطوير العلاقات القوية والودية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أن تعميق الحوار بين المشرعين في البلدين سيساعد في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بشكل أكبر.

وفي رسالتها، تمنت ماتفيينكو لرئيس مجلس الشورى الاسلامي والنواب الإيرانيين موفور الصحة الجيدة والنجاح.

وكان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، قد قام قبل فترة بزيارة إلى موسكو في جولة شملت طاجيكستان ايضا، وأجرى محادثات مع الرئيس الروسي ورئيس الوزراء بشأن تطوير العلاقات الثنائية.

وفي ختام هذه المحادثات، وقع الرئيسان بزشكيان وبوتين، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وتحدد هذه الوثيقة الإطار القانوني لمواصلة تطوير التعاون بين موسكو وطهران على المدى الطويل.

وتضمن المعاهدة وضع روسيا وإيران كشريكين استراتيجيين، وتغطي التعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والمالية والاقتصاد والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.