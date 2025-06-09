وصلت العلاقات بين إيران وروسيا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية لأول مرة

وكالة مهر للأنباء- قسم الشؤون الدولية: لطالما شهدت العلاقات الإيرانية الروسية تقلبات عديدة. وقد شهدت هذه العلاقات مؤخرا تطورا ملحوظا ووصلت إلى مستوى استراتيجي. وللارتقاء بالتعاون إلى هذا المستوى أبعاد متعددة. وفي هذا الصدد، ناقش وكالة مهر للأنباء، هذا الموضوع مع أليكسي ديدوف، سفير موسكو لدى طهران، في مقابلة حصرية:

س: في السنوات الأخيرة، وُصفت العلاقات بين إيران وروسيا بأنها "استراتيجية". برأيكم، هل يُمكن اعتبار إيران وروسيا تربطهما علاقات استراتيجية، أم شراكة استراتيجية؟

تُولي موسكو أهمية بالغة لعلاقاتها الودية مع إيران، الدولة التي تُشاركنا رؤانا في معظم القضايا العالمية والإقليمية. وتستند علاقاتنا إلى تقاليد عريقة من الصداقة وحسن الجوار، والتفاهم والثقة المتبادلة، وتتميز برغبة صادقة في توثيق التعاون. نحن ملتزمون ببناء نظام عالمي ديمقراطي وعادل، قائم على المبادئ المُعترف بها في القانون الدولي، والتعددية، والأمن المتساوي والنزاهة، ونسعى إلى سياسة خارجية مستقلة وذات سيادة.

إن مستوى التنسيق العالي الذي تحقق في مجال السياسة الخارجية أمر طبيعي ومنطقي. نتعاون بنشاط في المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة البريكس، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وقد دعمنا انضمام أصدقائنا الإيرانيين إلى هذه المنظمات. تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد لدى أي من شركائنا خارج رابطة الدول المستقلة موقف مماثل في هذه المجموعات الثلاث.

على مدار العقد الماضي، وتحت قيادة رئيسي البلدين، تعززت العلاقات بين روسيا وإيران بشكل ملحوظ، وحققت زخمًا وعمقا تاريخيا غير مسبوقين. ونحن نسير قدما نحو توسيع التعاون متعدد الأطراف في جميع المجالات الرئيسية. وتؤكد الاتصالات المتكررة - التي لا تعد ولا تحصى - على أعلى المستويات الرغبة المتبادلة في تعزيز الشراكة. ويتطور التعاون بين الحكومات والبرلمانات والهيئات بنجاح، كما تتعزز العلاقات بين الأقاليم وبين المدن الشقيقة.

يشهد التعاون التجاري والاقتصادي نموا مطردا. في نهاية العام الماضي، بلغ النمو 13.29%، وهو رقم قريب من الأرقام القياسية لعام 2022. ونظرًا لدخول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران حيز التنفيذ منذ 15 مايو/أيار، فإنني على ثقة بأن هذا الرقم سيرتفع أكثر.

نعمل بنشاط على حل المشكلات المتبقية، بما يسمح ببدء بناء خط سكة حديد رشت-أستارا في أقرب وقت ممكن. كما نبني الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية، وننفذ العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى الأخرى في قطاع الطاقة.

مع مراعاة جميع العناصر المذكورة أعلاه - طبيعة علاقاتنا القائمة على الثقة والمصالح الوطنية - قررت القيادة السياسية العليا في كلا البلدين الارتقاء بمستوى العلاقات. وكما صرّح فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، فإن المعاهدة الحكومية المُحدّثة التي وُقّعت خلال الزيارة التاريخية للرئيس الإيراني مسعود بيزكيان إلى موسكو في 17 يناير/كانون الثاني 2025، تُعدّ "وثيقة تحول تُحمل أهدافا طموحة وتُحدّد اتجاهاتٍ لتعميق التعاون طويل الأمد". ولا شكّ في أن هذا الحدث يُعدّ حدثًا تاريخيا. فلأول مرة، ارتقت العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وهذا يُجسّد تماما التغييرات العميقة والنوعية التي طرأت على التعاون بين روسيا وإيران.

س: هل تُعتبر مسألة "العقوبات" في المجال الاقتصادي تحديا أم عاملًا دافعا في العلاقات الإيرانية الروسية؟ في هذا السياق، ما هي الإجراءات المتخذة لتسهيل المعاملات المصرفية والنقد الأجنبي والتبادل التجاري بين البلدين في ظل العقوبات؟ هل تعتبرون خارطة الطريق الصينية الإماراتية رادعا أم مُيسّرا للعلاقات الاقتصادية الإيرانية الروسية؟

لا شك أن العقوبات الأحادية الجانب وغير القانونية المفروضة على بلدينا لا تُمثل تحديا خطيرا فحسب، بل تُمثل أيضا حافزا لنمو التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين روسيا وإيران. ونحن نسعى إلى توظيف جميع إمكاناتنا المتاحة وإنشاء آليات إضافية لتهيئة الظروف المواتية وتحفيز التجارة المتبادلة.

على سبيل المثال، أُنشئت بنية تحتية مستقلة للدفع، وهي تعمل بنجاح، مما يسمح بإجراء معاملات بالعملات الوطنية. وتتجاوز نسبة هذه المعاملات الآن 95%. كما تم تأكيد القبول المتبادل لبطاقات الدفع الوطنية. ومؤخرًا، أُتيحت لمواطنينا فرصة سداد مدفوعات غير نقدية للسلع والخدمات خلال رحلاتهم المشتركة.

سيساهم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران، التي ذكرتها سابقا، في تعزيز تحرير الإجراءات التجارية من خلال خفض وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية. ويشمل ذلك قضايا الوصول إلى الأسواق، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وتبسيط الإجراءات الجمركية. وإجمالًا، على مدار السنوات الثلاث الماضية، تم توسيع إطارنا القانوني والتعاقدي من خلال 40 وثيقة قطاعية ومشتركة بين الوكالات، يهدف معظمها إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران.

يصاحب ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب تفاقم أزمة العولمة الاقتصادية، وتسارع تفكك نظام التجارة العالمي تحت تأثير اضطرابات سلاسل الإنتاج والتوزيع وانهيار آليات السوق. وتجري إعادة صياغة خوارزميات التعاون الاقتصادي الخارجي. فما هو رد فعلنا على هذه الظروف المتغيرة؟

وبالإضافة إلى البنية التحتية المالية المستقلة عن الغرب والأدوات المصاحبة لدعم التجارة الدولية، فإننا نعمل اليوم، بالتعاون مع إيران، على إنشاء محور نقل قاري جديد تماما ــ الممر الدولي بين الشمال والجنوب، والذي سيصبح المركز اللوجستي للمحور الأوراسي.

وبشكل عام، نسعى إلى إقامة تعاون متعدد الأطراف وتنفيذ مشاريع التكامل المشترك مع جميع البلدان ذات التفكير المماثل، بما في ذلك أصدقائنا الإيرانيين والصينيين والإماراتيين.

س: يُقيّم التعاون العسكري الدفاعي بين طهران وموسكو بمستوى جيد، لا سيما في السنوات الأخيرة. كيف يُحلل هذا النوع من التعاون في إطار وثيقة استراتيجية شاملة؟

إن التفاعل الروسي الإيراني في المجال العسكري والتعاون العسكري التقني ليس ظاهرة جديدة، فهذا التعاون قائم منذ عقود، والأهم من ذلك، أنه يتماشى تماما مع القانون الدولي ودون المساس بمصالح دول ثالثة. وبطبيعة الحال، تم تناول هذه المسألة في معاهدتنا الاستراتيجية الجديدة.

تتضمن المعاهدة بندا ينص على عدم تقديم مساعدة عسكرية أو غيرها للمعتدي في حال تعرض أحد الطرفين لهجوم. وتشمل المجالات التي تغطيها تدريب العسكريين، وتبادل الطلاب والمدربين، وزيارات السفن الحربية المتمركزة في موانئ كل طرف، والمشاركة في المعارض الدفاعية، وإقامة فعاليات رياضية وثقافية مشتركة، والعمليات البحرية للمساعدة والإنقاذ، ومكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر. بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، تنص المعاهدة على إجراء مناورات عسكرية على أراضي الطرفين، بالإضافة إلى مشاورات لمواجهة التهديدات العسكرية والمخاطر الأمنية المشتركة. وبشكل عام، تُنظم المعاهدة وتُقنن مجالات التعاون التي انخرطنا فيها على مدى السنوات الماضية.

س: على المستوى الدولي، كيف يمكن لنهج ترامب في حل القضية الأوكرانية والاتفاق مع طهران أن يؤثر على العلاقات الإيرانية الروسية؟

لا بد لي من التأكيد على أن العلاقات بين بلدينا متينة واستراتيجية، ولا تتأثر بالوضع الدولي الراهن. هذه هي المبادئ الأساسية التي حددتها القيادة السياسية العليا في كلا البلدين.

ندعم حلاً سياسياً دبلوماسياً للقضية النووية الإيرانية بشروط مقبولة من أصدقائنا في طهران، بما في ذلك رفع العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية. ونظرا لخبرتنا ومشاركتنا الحاسمة في إبرام "الاتفاق النووي" عام ٢٠١٥، فنحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة لشركائنا، عند الحاجة.

نشكر أصدقاءنا الإيرانيين على موقفهم الموضوعي والمتوازن بشأن الوضع في أوكرانيا. ونواصل التواصل مع ممثلي الحكومة الأمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية، ونقدم لهم شروحات مفصلة حول الأسباب الجذرية لهذه الأزمة وأسبابها. ونوضح وجهة نظرنا بشأن معايير الحل، مع مراعاة المصالح المشروعة لروسيا، لا سيما في مجالي الأمن وحماية حقوق الإنسان. ويبدو أن نظراءنا الأمريكيين قد اكتسبوا فهما أفضل لموقفنا. وهناك مؤشرات على أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

س: بالنظر إلى مجالات التعاون الفعلية والمحتملة بين إيران وروسيا، هل ينبغي اعتبار موقف طهران في السياسة الخارجية لموسكو وظيفة من وظائف التوازن التي تقوم بها روسيا في النظام العالمي، أم أن هناك حاجة إلى زيادة التعاون وتعزيز موقف إيران في مجال السياسة الخارجية الروسية؟

لقد أجبتُ تقريبا على سؤالك في ردودي السابقة. العلاقات الروسية الإيرانية مكتفية ذاتيا. لا شك أنه لا يزال أمامنا الكثير لنفعله لمواءمة التعاون التجاري والاقتصادي مع إمكانات بلدينا. في الوقت نفسه، إذا حللنا كامل نطاق العلاقات، يتضح أن اتجاه إيران هو أحد أهم أولويات السياسة الخارجية الروسية. يتحدد هذا الاتجاه من خلال مكانة الجمهورية الإسلامية كقوة إقليمية رئيسية ومكانتها الدولية، نظرا لعضويتها الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، ودعوتها إلى مجموعة البريكس، وحصولها على وضع المراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. لفهم مستوى الاهتمام الذي توليه قيادة بلدينا للتعاون الثنائي، أود أن أحيلكم مرة أخرى إلى ديناميكيات الاتصالات رفيعة المستوى. في رأيي، كل شيء واضح هنا.

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