قاليباف: إثيوبيا تعتبر فرصة جيدة لتطوير العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع القارة الأفريقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في مطار مهرآباد بعد عودته من زيارة استغرقت يومين إلى إثيوبيا، ان إثيوبيا هي خامس أكبر اقتصاد في أفريقيا وعضو في مجموعة بريكس، وبسبب قربها الجغرافي من إيران يمكن أن تشكل فرصة جيدة لتطوير علاقاتنا الاقتصادية مع قارة أفريقيا.

وتابع: "خلال هذه الرحلة، التقينا برئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى الإثيوبي، وتبادلنا وجهات النظر حول قضايا التنمية السياسية والاقتصادية".

وأكد قاليباف: "خلال هذه الرحلة، تم التأكيد على أننا قادرون على حل القضايا المصرفية داخل مجموعة بريكس من خلال توسيع المناقشات الاقتصادية". ولم يكن لإثيوبيا سفير في إيران منذ فترة، وتقرر سريعا تعيين سفير إثيوبي لدى ايران.

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