قاليباف يناقش مع نظيره الاثيوبي التعاون الاقتصادي والسياسي والبرلماني بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى قاليباف، برئيس مجلس النواب الإثيوبي، وذلك على امتداد زيارته الحالية والوفد البرلماني المرافق، إلى إثيوبيا بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد رئيس البرلمان الايراني، في هذا اللقاء، على أهمية فتح سفارة إثيوبية في طهران، قائلا : إن هذا الإجراء سيشكل انطلاقة لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية.

وأشار إلى مكانة إثيوبيا المرموقة في شرق إفريقيا، وخاصة من حيث ترسيخ الاستقرار والأمن الإقليميين، موضحا أن سياسة إيران الثابتة هي توسيع العلاقات مع دول القارة الأفريقية وخاصة إثيوبيا، نظرا إلى القواسم المشتركة التاريخية التي تجمع بينهما.

ومن جانبه، رحب "تاغيسي شافو"، بزيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي والوفد المرافق إلى إديس ابابا، قائلا : إن العلاقات البرلمانية بين البلدين من شانها ان تساهم في تعزيز التعامل التجاري.

وأضاف : نحن مستعدون لتوسيع علاقاتنا التجارية والبرلمانية والدبلوماسية، والإفادة من قدرات مجموعة بريكس في هذا الخصوص، كما يجب علينا التعاون معا في اطار المنظمات الدولية الأخرى بالإضافة إلى مجموعة بريكس.

وأشار رئيس مجلس النواب الإثيوبي إلى، أن سياسة إيران القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحظی بقيمة كبيرة، منوها بأن اديس ابابا تستعد للتعاون مع إيران في المنظمات الدولية مثل مجموعة بريكس ولجنة حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات ذات الصلة.

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