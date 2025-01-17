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١٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٠٤ م

قاليباف يغادر أديس أبابا متوجهاً إلى طهران

قاليباف يغادر أديس أبابا متوجهاً إلى طهران

غادر رئيس مجلس النواب الإيراني، مساء اليوم، مطار أديس أبابا الدولي متوجهاً إلى طهران بعد أن أنهى زيارته التي استمرت يومين إلى إثيوبيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي توجه إلى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا بدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب وعلى رأس وفد برلماني، وغادر مطار أديس أبابا الدولي مساء اليوم بعد أن أنهى زيارته التي استمرت يومين، وتوجه إلى طهران.

وتعتبر هذه الزيارة، التي تعد أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إثيوبيا، نقطة تحول في العلاقات الإيرانية الإثيوبية، بحسب مسؤولين إثيوبيين كبار.

وتعد إثيوبيا عضوًا في التحالف الاستراتيجي لمجموعة بريكس، وخامس أكبر اقتصاد في أفريقيا وأحد الاقتصادات النامية في هذه القارة الشاسعة. وكان هدف هذه الرحلة هو تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين.

وخلال هذه الزيارة، التقى محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له وتحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، ورئيس مجلس النواب، تاجس تشافو، ورئيس الجمعية العليا، إبراهيم طوفا، بالإضافة إلى الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين المقيمين في أثيوبيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1953117

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