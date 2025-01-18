مشاورات إيرانية إثيوبية لتعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والقانونية والجاليات الايرانية "وحيد جلال زادة "، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي "مسغانو أرغا مواك" في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

وعبر منشور لها على منصة اكس، صرحت وزارة الخارجية الاثيوبية بأنه خلال لقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي "مسغانو أرغا مواك" وزير الخارجية للشؤون القنصلية والقانونية والجاليات الايرانية "وحيد جلال زادة "، تم التشاور فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة والتعاون بين بلدان الجنوب، بما في ذلك من خلال العضوية في مجموعة "البريكس" في مجالات الزراعة والتعدين والإنتاج والعلوم والتكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية انه وخلال هذا اللقاء الثنائي، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي أنه يمكن للبلدين التعاون في مجالات الزراعة والتعدين والتصنيع والعلوم والتكنولوجيا والمنتجات الغذائية وغيرها من القطاعات.

كما ذكرت ان الجانبين اتفقا على استكشاف الإمكانات الكاملة للتعاون الثنائي من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، و على زيادة التعاون الثنائي في إطار التعاون بين بلدان الجنوب، بما في ذلك من خلال مجموعة البريكس.

واشارت الى أن إيران وإثيوبيا تربطهما تعاون قوي في مختلف القطاعات بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة ونقل التكنولوجيا، بحيث تقيم الدولتان علاقات دبلوماسية رسمية منذ عام 1950.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، و رئيس وزراء إثيوبيا "آبي احمد علي" على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية واستخدام قدرات البريكس.

وبالاشارة الى عدم تفعيل انشطة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية، اوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي انه من الضروري إعادة تشغيل هذه اللجنة، وتوسيع العلاقات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية في مجالات مثل التعدين والزراعة والطاقة والمعرفة والذكاء الاصطناعي، مضيفا انه ونظرا لحصولها على المعرفة المتقدمة في مجالات الصحة والطب، فإن إيران مستعدة للتعاون مع إثيوبيا في هذه المجالات.

هذا وقد زار مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والقانونية والجاليات الايرانية "وحيد جلال زادة "، إثيوبيا يومي الخميس والجمعة.

كما رافق رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف" في هذه الزيارة، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الإثيوبية "منوشهر متقي"والنائبين "علياء زماني كياسري" و"رمضان علي سنكدويني".

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