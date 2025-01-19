غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 19 والإصابات إلى 36 بالقصف الإسرائيلي منذ بدء الهدنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في بيان له: "سنهاجم الآن أهدافا في قطاع غزة".وأضاف، "قصفنا عدة أهداف في شمال قطاع غزة ووسطه باستخدام نيران المدفعية والطائرات".

وذكرت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال ينفذ حاليا قصفا عنيفا على شمال غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري قد قال إن الجيش يواصل مهاجمة قطاع غزة حتى الآن، طالما أن حماس لا تفي بالتزاماتها، حسب زعمه.

ويتذرع الصهاينة بان حماس لم تسلم قائمة اسماء الاسرى المقرر الافراج عنهم لكن وبعد تسليم حماس لهذه القائمة استمر القصف الصهيوني على غزة.

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