وزير خارجية الكيان الإسرائيلي: لم نتمكن من القضاء على حماس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، فرانس 24، أن وزير الخارجية الكيان الإسرائيلي غدعون ساعر قال في تصريحات له بعد سريان وقف إطلاق النار في غزة اليوم، إن الكيان الإسرائيلي ملتزم بتحقيق كل أهداف الحرب بإعادة "المحتجزين" وتفكيك قدرات حماس.

واعتبر وزير الكيان الإسرائيلي أن لا مستقبل للاستقرار والأمن للجانبين ما دامت حماس في السلطة بغزة.

وكان ساعر قال أول أمس إن إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب بالرغم مما وصفها بالضربات القوية التي وجهتها لحماس، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأضاف الوزير أنه "طوال شهور لم نتمكن من إعادة محتجز واحد حيا لذلك مسؤوليتنا ثقيلة كحكومة" في إشارة إلى ضرورة قبول اتفاق التبادل، ووقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل أعلنت أن أهدافها من الحرب على غزة هي "القضاء على حماس واستعادة المحتجزين وضمان عدم تشكيل القطاع تهديدا في المستقبل" وهو ما توسع لاحقا لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم وتعزيز الأمن في الضفة الغربية.

/انتهى/