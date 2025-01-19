مسؤول: حجم التجارة بين إيران وأفغانستان ارتفع بنسبة 84% في 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أبرز الملحق التجاري الإيراني في أفغانستان الاتجاه التصاعدي المستمر في العلاقات التجارية بين طهران وكابول على مدى العامين الماضيين، قائلاً إن حجم التجارة والتبادلات التجارية بين البلدين في عام 2024 ارتفع بنحو 84% مقارنة بالعام السابق.

وقال حسين روستايي يوم السبت إن واردات أفغانستان من إيران في عام 2024 تجاوزت 3.143 مليار دولار. وأضاف أن صادرات إيران غير النفطية إلى أفغانستان شهدت نموًا بنحو 83% في عام 2024 مقارنة بـ 1.714 مليار دولار في عام 2023.

وأوضح روستايي: "في المقابل، بلغت قيمة صادرات أفغانستان إلى إيران 54 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يُظهر زيادة قدرها 29 مليون دولار مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس ارتفاعًا في القيمة بنحو 116%".

وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن إدارة الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية، تعد أفغانستان حاليًا خامس أكبر وجهة للصادرات الإيرانية.

/انتهى/